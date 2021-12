Caux Seine Agglo. Soli'Seine, le nouvel espace de l'économie solidaire et écologique

Soli'Seine, espace d'entreprises solidaires et écologiques, ouvre ses portes à Notre-Dame-de-Gravenchon, sur la Zone artisanale Grande Campagne Est. Les clés ont été remises aux associations mardi 30 novembre. Elles sont en train de prendre possession des lieux pour une ouverture dans les prochains jours.

Lors de son ouverture, l'espace d'entreprises solidaires et écologiques accueillera en son sein une ressourcerie du CLIPS Ressourcerie, permettant la récupération, la réparation et le réemploi d'objets avant la revente. Un atelier textile ouvrira au printemps 2022. Un garage social et solidaire sera également à la disposition des usagers et comprendra un atelier de réparation automobile et deux-roues afin de faciliter l'accès à la mobilité et former aux métiers de la mécanique. Une légumerie bio, animée par l'association du Bateau de Brotonne, proposera à disposition du public des paniers de légumes bio à la vente et alimentera les restaurants scolaires du territoire de l'agglomération. Caux Seine développement, l'agence de développement économique de Caux Seine agglo, animera un Fablab, espace de création numérique ouvert aux particuliers et entreprises. Il proposera aux usagers des outils traditionnels et des machines à commande numérique : découpe laser, fraiseuse, imprimantes 3D, etc.

La construction de Soli'Seine, qui a débuté en juin 2020, aura coûté de 3,7 millions d'euros HT. L'État a participé au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La Région Normandie a financé 28 % du montant total ainsi que 50 % des équipements du Fablab et le Département de la Seine-Maritime s'est engagé sur 258 000 euros. Caux Seine Agglo a pris à sa charge 65 % du projet global (2 403 000 euros). L'ADEME a participé à hauteur de 4 300 euros HT.