Manche. Un navire de 176 mètres en difficulté dans une mer hostile remorqué

Un navire de 176 mètres battant pavillon Panama transportant des céréales s'est retrouvé en avarie de moteurs et donc, sans propulsion, à 50 km des côtes de La Hague dans la nuit de vendredi 26 au samedi 27 novembre. Les conditions météo étaient très dégradées, avec des creux de 6 mètres en mer et des vents à plus de 100 km/h.

Le navire était à la dérive vers les côtes, le navire d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté a été appareillé pour lui porter assistance. L'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale a également été engagé. Après une tentative infructueuse de réparation des moteurs, une équipe d'experts maritime a été hélitreuillée sur le navire afin que le bateau Abeille Liberté puisse prendre en remorque le navire en difficulté. Malgré des conditions de mer toujours difficile le remorquage se poursuit. Le convoi fait route vers la Baie de Seine et devrait arriver au Havre dimanche 28 novembre.

Cette opération aura mobilisé une cinquantaine de personnes, à terre et en mer.