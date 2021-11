Covid-19. Vaccination : la Normandie passe la troisième

Jeudi 25 novembre, le gouvernement a annoncé l'ouverture de la campagne de rappel vaccinal pour les plus de 18 ans. La validité du pass sanitaire étant conditionnée à l'administration de cette troisième dose, les prises de rendez-vous ne cessent d'augmenter. Pour répondre à la demande, dès samedi 27 novembre, 30 centres de vaccination ouvrent leurs portes en Normandie (liste à retrouver sur santé.fr) et sept dimanche 28 novembre. "Il y a au total 45 centres de vaccination dans la région qui vont proposer dans les heures et jours à venir des créneaux sur les sites de réservation en ligne", a précisé vendredi 26 novembre Thomas Deroche, directeur régionale de l'Agence Régionale de Santé.

Outre ces centres, l'accent a également été mis sur les professionnels de santé dans les villes : "On peut aller dans son cabinet médical, chez son pharmacien, son infirmier qui peut même venir à domicile. Il faut savoir que tous ces professionnels libéraux vaccinent dans leur cabinet depuis maintenant trois mois avec des vaccins à ARN."

A noter que les moins de 30 ans recevront une dose de Pfizer et les plus de 30 ans de Moderna. "Cette troisième dose permet de protéger individuellement et collectivement avec des pourcentages de protection qui augmentent. Par exemple, six mois après la deuxième injection, un patient protégé à 93 % contre les formes graves. Cela monte à 97 % avec trois doses."

La Normandie est une région très dynamique en matière de vaccination. "Plus de 90 % de la population cible a un schéma vaccinal complet (NDLR : deux doses)."

L'épidémie en chiffres

Le taux d'incidence a augmenté de 75 % en une semaine. Il est désormais de 141 cas pour 100 000 habitants dans la région. L'Orne est le département le plus touché avec 193 cas pour 100 000. Viennent ensuite la Seine-Maritime (146), l'Eure (144), la Manche (123), et le Calvados (120).

La région compte 92 clusters dont la majorité dans le milieu scolaire.

Gestes barrières

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, le docteur Jean-Philippe Leroy, médecin au sein du pôle santé publique du CHU de Rouen, expert vaccination, a rappelé l'importance des gestes barrières. "Le masque pouvait être gênant avec la chaleur de l'été mais là c'est essentiel de bien le mettre, c'est-à-dire de manière à ce qu'il recouvre la bouche et le nez".