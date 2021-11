Tennis. Jo-Wilfried Tsonga participera à l'Open de Rouen !

"C'est un gros coup !" Le jeudi 25 novembre, Charles Roche ne cachait sa satisfaction, quelques minutes après avoir officiellement annoncé la participation de Jo-Wilfried Tsonga au prochain Open de Rouen Capfinances de tennis. "Ça fait quelques semaines que c'était dans les tuyaux et qu'on en discutait avec son agent. Là, les planètes se sont vraiment alignées", savoure l'organisateur du tournoi.

Pas qu'un simple effet d'annonce

"Il a annoncé qu'il voulait continuer en 2022, notamment en essayant d'avoir une wild-card (une invitation, NDLR) pour l'Open d'Australie en début d'année, je voyais que physiquement il était mieux et moi il me restait une place", récapitule Charles Roche. L'ancien numéro 1 français sera donc de la partie, au Kindarena, pour défier Richard Gasquet, Pablo Andujar ou encore Grégoire Barrère, du vendredi 17 au dimanche 19 décembre. Si la présence du Manceau sera un coup de projecteur supplémentaire pour le tournoi et "quelque chose de grandiose pour les gamins qui viendront", sa forme soulève quelques questions.

"Il a très peu joué cette saison, c'est vrai", admet l'organisateur. La faute à des blessures à répétition et à des rechutes, qui l'empêchent de disposer de tous ses moyens depuis de trop longs mois. "Mais à chaque fois qu'il est venu sur un tournoi, il a toujours été au niveau, souligne Charles Roche. Jo, c'est un vrai compétiteur, il ne vient pas pour rien !" À Rouen, l'actuel 257e mondial viendra surtout pour se tester en vue, pourquoi pas, d'une belle saison 2022.