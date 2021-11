Alençon. Le premier espace public en plein air et sans tabac inauguré dans l'Orne

Alors que la sixième édition du "Mois sans tabac" organisée en novembre touche à sa fin, le premier espace public en plein air, mais désormais sans tabac, a été inauguré lundi 22 novembre, dans l'Orne.

Il est situé à Alençon, symboliquement dans l'espace de jeux pour enfants du Parc des promenades, "pour limiter les opportunités de contact des jeunes avec le tabac, et espérer ainsi limiter le tabagisme des jeunes", a expliqué le maire Joaquim Pueyo, espérant dupliquer cette initiative à d'autres terrains de jeux de la ville.

Cette inauguration s'est déroulée en présence d'Olivier Toussaint, le président de la Ligue contre le cancer dans l'Orne. "La France compte 25 % de fumeurs au quotidien et le cancer dû au tabac est la principale cause de mort évitable", a-t-il rappelé. Chaque année en France, on dénombre 45 000 cas de cancer et 75 000 décès.

D'autres villes de l'Orne s'engagent à leur tour dans cette initiative de santé, à commencer par Bagnoles-de-l'Orne. Samedi 27 novembre, la station thermale inaugurera ses espaces sans tabac.