Bonne table à Caen. Le Zodiaque, royaume de la bonne viande 

"Ici, je cuisine tout du plat jusqu'au dessert. Et même le pain", sourit Sébastien Moisson, chef cuisinier et propriétaire du restaurant Le Zodiaque, à Caen. Cet établissement, véritable institution normande de la viande bovine, existe depuis plus de 40 ans. "J'ai débuté en tant que chef, puis ai repris le restaurant à mon compte avec mon épouse en 2003", poursuit le gérant.

Titulaire de plusieurs CAP en traiteur, charcutier, cuisinier, pâtissier et chocolatier Sébastien Moisson s'occupe de tout. "Nous sommes reconnus pour nos viandes cuites au feu de bois. Je travaille avec des producteurs normands. On élabore des plats uniquement avec les belles parties du bœuf, c'est-à-dire les quartiers nobles", poursuit-il. Aujourd'hui, le chef a diversifié sa cuisine et propose d'autres mets comme l'agneau, le magret de canard mais aussi des Saint-Jacques. "On s'adapte aux envies des gens", ajoute-t-il.

Délicieuse entrecôte aux pleurotes

"On a choisi d'installer une cuisine ouverte. C'est plus agréable de voir la viande cuire au feu de cheminée", s'amuse le cuisinier. Ma collègue et moi choisissons une table située juste à côté pour admirer le travail du chef. À la carte, de nombreux plats à base de viande sont proposés et nous mettent l'eau à la bouche. Difficile de choisir ! Je me décide pour une entrecôte aux pleurotes, avec un petit supplément de sauce au roquefort, le tout accompagné d'un peu de salade verte et d'une pomme de terre en papillote. Pour sublimer le tout, je déguste un petit verre de vin rouge du Luberon. Un véritable délice qui m'aura coûté 24 €. Même si je suis rassasiée, je me laisse tenter par un dessert et goûte la tarte fine aux pommes et sa glace vanille (au prix de 7 €). La pâte est fine et croustillante, je ne regrette pas mon choix.

Entrecôte aux pleurotes, sauce roquefort.