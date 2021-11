Cotentin. Le moulin à vent s'offre une seconde jeunesse

Le moulin à vent de Fierville-les-Mines, situé près de Barneville-Carteret, s'offre une nouvelle jeunesse. Ses ailes ont été enlevées lundi 15 novembre, afin d'extraire de l'intérieur l'arbre moteur (ou arbre central), qui n'a pas été changé depuis 25 ans. Cette pièce permet de faire fonctionner l'ensemble de l'engrenage en bois, et donc de moudre les céréales en farine.

Les ailes seront quant à elle repeintes en blanc, contre couleur bois jusqu'à présent. Les visiteurs découvriront le nouveau visage du moulin lors de sa réouverture, aux prochaines vacances de février. Une visite réalisée notamment par Anne-Cécile Hallé, 24 ans.

Le moulin à vent de Fierville-les-Mines fait partie des rares sites encore en fonctionnement dans le département. Il produit 10 à 12 tonnes de farine bio par an. Une production à laquelle les visiteurs sont conviés.

Meunière depuis avril 2021, elle nous explique ses taches au quotidien :

Dix à douze tonnes de farine sont produites à l'année. Une farine certifiée bio, dont les céréales viennent du Val de Saire (blé et sarrasin) et de Vire (épeautre). "80 % de la farine est vendue sur le site du Moulin", détaille sa responsable Cécile Watremetz, et le reste en boulangerie, hôtel, magasins locaux… "Le site est magnifique, on a un cadre de travail idéal et une très bonne équipe", poursuit la passionnée. "Les visiteurs voient les systèmes tournés à l'intérieur. C'est très sensoriel avec le bruit, l'odeur de farine… Et les visites sont adaptées dès tout petit, de 3/4 ans aux adultes."