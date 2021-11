Six jeunes adultes âgés de 18 à 23 ans ont été légèrement blessés dans un accident de la route ce samedi 6 novembre un peu avant 5 heures du matin sur la commune de Maupertuis. Les secours indiquent qu'il s'agit d'une perte de contrôle de la voiture. Les six personnes ont été prises en charge et évacuées vers les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances.

19 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.