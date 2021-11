Saint-Nicolas-des-Bois. Concours de l'arbre de l'année : la Normandie bien partie

C'est le "Miss France" version arbres. Depuis le mardi 2 novembre, les Français peuvent voter, sur le site l'Arbre de l'année, pour le feuillu qu'ils jugent être le plus beau de l'Hexagone.

La Normandie a la chance d'être représentée par le hêtre pourpre de l'Ermitage, âgé d'environ 175 ans. Son feuillage s'étend sur près de 29 mètres de diamètre. Situé sur la commune de Saint-Nicolas-des-Bois, en lisière de la forêt d'Ecouves, dans le parc du Château de l'Ermitage, il présente un tronc de 4,9 mètres de circonférence pour environ 18 mètres de haut. Ses caractéristiques lui ont permis d'être l'un des favoris de la compétition. Dès le deuxième jour de la compétition, l'arbre compte plus de 300 votes et se positionne ainsi en troisième place, derrière le Gingko Biloba du Grand Est et le frêne de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le concours de l'arbre de l'année, organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts depuis 2011, rend hommage aux arbres exceptionnels de France. Toute personne ou groupe de personnes (famille, commune, classe, école, entreprise, etc.) peut poser une candidature. Chaque année, un Prix du Jury et un Prix du Public sont décernés. Les arbres sont jugés sur leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques. L'importance de l'arbre pour la personne ou le groupe de personnes qui l'a présenté est également prise en compte.

Au total, 220 arbres ont été présentés. Treize ont été sélectionnés début septembre pour porter les couleurs de leurs régions. Les votes sont ouverts jusqu'au 4 janvier 2022.