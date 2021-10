Calvados. Le député Christophe Blanchet menacé de mort

Le député du Calvados Christophe Blanchet a été menacé de mort dans un mail. Il a annoncé jeudi 28 octobre porter plainte. Ce dernier s'est rendu à la gendarmerie de Troarn.

Dans le message électronique qu'il a reçu, il était écrit, entre autres : "Je vais venir chez toi t'égorger comme un lapin avec mon nouveau couteau [...] ta tête sera coupée, tu ne pourras plus voter de loi comme ça." Christophe Blanchet a indiqué : "Rien ne me détournera de ma détermination à travailler sans cesse au quotidien dans mon mandat de député en cherchant l'intérêt général et pour porter la voix du Calvados."

Le député se dit même "encore plus déterminé que jamais".