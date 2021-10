Concert. Coldplay : le public alimentera la tournée en électricité !

C'était la promesse de Coldplay en 2019. Le groupe s'était engagé à ne plus se produire tant qu'il n'avait pas trouvé le moyen de rendre sa tournée respectueuse de la planète. Après avoir passé les deux dernières années à consulter des experts en environnement, Coldplay est enfin de retour en 2022, avec sa nouvelle tournée Music Of The Spheres.

Coldplay espère alimenter ses concerts presque entièrement à l'énergie renouvelable. - Coldplay

Panneaux solaires, scène en bambou, confettis biodégradables…

Après une tournée gourmande en carbone en 2017, Chris Martin, leader du groupe, avait promis une tournée plus écologique. Avec pas moins de 30 dates à travers le monde, le groupe devrait attirer plus d'un million de spectateurs. Cette nouvelle tournée sera 50 % moins polluante que les précédentes. Mais comment ?

Lorsque les spectateurs danseront, ils alimenteront le concert

C'est une tournée plus qu'innovante, puisque les milliers de spectateurs vont produire eux-mêmes de l'électricité : le sol sur lequel ils danseront au rythme des plus grands hits de Coldplay sera un plancher cinétique, ce qui créera de l'énergie grâce aux mouvements des fans. La tournée sera aussi alimentée grâce à des panneaux solaires et la toute première batterie de spectacle rechargeable et démontable.

Pour chaque place vendue, Coldplay s'est engagé à planter un arbre. C'est plus d'un million d'arbres plantés d'ici la fin de la tournée. De plus, une application permettra aux fans de faire du covoiturage. En échange, ils recevront un code de réduction pour la boutique du groupe.

La tournée verte de Coldplay sera de passage à Paris les 16, 17 et 19 juillet 2022. Les concerts étant complets, le groupe a décidé de rajouter une 4e date au Stade de France, le 20 juillet 2022.