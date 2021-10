Concert. Le World Tour de Coldplay de passage au Stade de France

Alors que le groupe Coldplay sort ce vendredi 15 octobre son neuvième et nouvel album, Music Of The Spheres, Chris Martin et ses potes ont annoncé les détails de leur prochaine tournée mondiale qui débutera en mars 2022.

Deux dates à Paris pour Coldplay

Ce n'est plus une rumeur, mais bien la réalité. Coldplay est de retour pour une tournée mondiale : Music Of The Spheres.

Une nouvelle qui fait bondir de joie les fans du monde entier, surtout ici en France, où le célèbre groupe pop britannique sera bien de passage, non pas pour une, mais bien deux dates dans la plus grande salle de concert à ciel ouvert : le Stade de France.

160 000 spectateurs sur deux jours !

Après Indochine, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers ou encore Ed Sheeran ! Place à Coldplay, de retour six ans après jour pour jour, les 16 et 17 juillet 2022 à Paris au Stade de France.

Coldplay défendra sur scène les titres de son nouvel album Music Of The Spheres tels que Higher Power ainsi que ses plus grands hits : Clocks, Viva La Vida, The Scientist, Fix You…

Il faudra tout de même attendre le vendredi 22 octobre avant de pouvoir réserver ses billets en ligne.