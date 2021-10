Bonne table à Rouen. Chez Tranché, du fait maison et du local

"J'ai toujours adoré manger, je suis issue d'une famille de bon vivant !" C'est naturellement qu'Elisa Simon a ouvert Tranché, son établissement à Rouen, à quelques pas de l'église Saint-Maclou. Se rêvant d'abord pâtissière puis s'orientant dans un tout autre domaine, elle revient à cette envie simple : "Donner du bonheur aux gens en cuisinant", sourit-elle.

Un lieu chaleureux

Elisa Simon a un coup de cœur pour le lieu qu'elle rénove entièrement : "Il y avait beaucoup de travaux à faire. L'idée était d'agrandir la pièce avec des coloris clairs et surtout d'y apporter une ambiance chaleureuse pour que l'on s'y sente bien." Un pari réussi, puisque la salle, qui comporte une trentaine de places, est très accueillante avec des matériaux bruts et de nombreux produits présentés dans des étagères. Une sensation d'être un peu chez soi ! Surtout, tous les articles présentés peuvent être achetés. "Il s'agit de produits essentiellement locaux ou bien faits sur place, comme la pâte à tartiner ou le caramel", poursuit Elisa Simon. Ces produits sont utilisés dans les différents plats et peuvent être dégustés au cours du repas, notamment les boissons.

Concernant la carte, "elle est volontairement réduite car tous les produits sont faits maison", souligne la gérante. Un menu à 17 euros avec entrée+plat ou plat+dessert est notamment proposé. Lors de ma venue, pour faire face au froid automnal, je choisis ainsi en entrée un velouté de courge et champions au chèvre frais. Le tout est bien présenté et très savoureux. Je poursuis avec une semoule parfumée aux légumes confits et œuf mollet. Là aussi, le plat se déguste d'abord avec les yeux et le goût est au rendez-vous avec des légumes frais et délicieux. Je complète le repas avec un jus frais, pour une addition à pile 20 euros. Une adresse à essayer sans hésiter.

Pratique. 3, rue Damiette à Rouen. Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 20h30 et le dimanche de 11h à 17h.