Seine-Maritime. Procès en appel d'Alexandra Richard : dix ans de réclusion

Une peine en appel de dix ans de réclusion a été prononcée samedi 23 octobre au soir aux assises de l'Eure à Évreux, à l'encontre d'Alexandra Richard, 43 ans, condamnée pour avoir tué avec un fusil de chasse son compagnon violent en 2016, à leur domicile de Montreuil-en-Caux, confirmant la peine prononcée en première instance.

Le jour du drame, son conjoint s'était mis à boire et l'accusée affirme lui avoir dit qu'elle allait le quitter. Mais les jurés de la cour d'assises d'appel n'ont pas retenu la légitime défense. Cette mère de trois enfants avait été condamnée à la même peine en première instance en novembre 2020. En montant dans le fourgon de la pénitentiaire, Alexandra Richard a lancé à ses enfants : "Bisous, je vous aime." L'un des deux conseils, Me Lorraine Questiaux, a estimé que ce verdict était une "honte absolue" et une "erreur judiciaire absolue". "Le système patriarcal est puissant", a ajouté l'avocate. Le verdict est conforme aux réquisitions du ministère public, qui avait écarté la légitime défense.