Cadeaux. Avec le Menu, gagnez une machine à gâteaux sur Tendance Ouest

Jouez tous les midis au Menu Tendance Ouest en écoutant A Table avec Alex, entre 12 heures et 14 heures.

Notez tous les jours le mets ajouté dans le Menu (entrée, plat, fromage, dessert, boisson). Si vendredi, vous annoncez le Menu Tendance Ouest dans l'ordre et sans erreur, Tendance Ouest vous offre une machine intelligente à gâteau Tefal Cake Factory +

Cinq programmes automatiques : gâteaux à partager, gâteaux individuels, cœurs coulants, meringues, fonte de chocolat - machine à pain.

Une cuisson parfaite grâce à ses cinq programmes automatiques intelligents qui contrôlent avec précision le temps de cuisson et les variations de température. Profitez aussi du mode manuel, pour plus de liberté ! Fini de tâtonner en cuisine. Cake Factory+ contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer : trois moules Tefal ProFlex (Fonte de chocolat + 6 muffins + 6 mini cakes) plus un moule en aluminium antiadhésif inclus.

Des centaines de recettes disponibles : un livre de 20 recettes inclus dans le pack et retrouvez plus de 1 500 recettes dans l'application mobile pour ne jamais être à cours d'idées.

Mais aussi votre coffret "Saveurs de Normandie". La marque au léopard gourmand est le porte-drapeau des produits alimentaires normands, des produits traditionnels ou innovants, à retrouver sur saveurs-de-normandie.fr.

Pour vous inscrire, envoyez MENU par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 22 octobre, entre 12 heures et 14 heures avec Alex dans A table !