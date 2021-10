Caen. Trafic de stupéfiants : trois personnes jugées en comparution immédiate

L'antenne de la police judiciaire caennaise défère en comparution immédiate, vendredi 15 octobre en début d'après-midi, aux alentours de 13 h 30, les trois principales personnes mises en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants.

Les faits se sont déroulés entre les mois de février et octobre 2021 dans la ville de Caen. Les perquisitions menées par les forces de l'ordre ont permis la saisie d'une quantité totale de trois kilogrammes de cocaïne, d'une somme de 14 500 euros ainsi que d'un fusil à pompe. "Le kilo de cocaïne était acheté entre 38 000 et 40 000 euros et revendu autour de 60 euros le gramme", précise Amélie Cladière, procureure de la République au tribunal judiciaire de Caen.