Caen. Turfu, le Festival de la recherche et de l'innovation fête ses 6 ans !

C'est une semaine dédiée à la recherche participative et à l'innovation. Pendant six jours et soirées, le Turfu Festival invite, depuis Le Dôme de Caen, à interroger, explorer, éclairer et concevoir le monde de demain. Pour cette sixième édition, il organise une série d'ateliers, de challenges participatifs et d'échanges, chaque événement mêlant sciences, arts et innovations.

Comprendre les enjeux numériques

Intelligence artificielle, data… Face aux innovations technologiques et numériques, les enjeux sont nombreux. Samedi 16 octobre, un atelier "Cyber hacking" est mis en place de 14 à 18 heures pour mieux comprendre les risques de piratage ou d'utilisation frauduleuse de ses données personnelles. Cela afin d'améliorer ses connaissances sur les mécanismes complexes d'un grand nombre d'activités numériques. Corinne Turgis, Arnaud Bidel interviendront à ce propos.

Ce même jour, le Festival propose un atelier "Data, IA et moi", de 14 heures à 16 h 30. L'idée est de saisir l'importance de l'intelligence artificielle et son impact dans la vie quotidienne. Chacun peut venir imaginer et concevoir des usages du quotidien, poétiques ou critiques des données et des IA, dont certaines seront par la suite prototypées et testées au sein du DATALAB Normandie.

S'interroger à propos de la biodiversité

La biodiversité est au cœur de cette sixième édition. Le Festival propose plusieurs temps forts. Rendez-vous mercredi 13 octobre de 19 h 30 à 22 h 30 pour l'atelier "Caméra urbaine et biodiversité", en partenariat avec le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de la vallée de l'Orne. Le but ici est de fabriquer un modèle de caméra susceptible de se déclencher automatiquement lors du passage d'animaux.

Le Groupe mammalogique normand, lui, s'intéresse particulièrement aux hérissons. Avec le projet "Piqu'Caen, un Hérisson dans mon jardin !", l'idée est de sensibiliser le public à aménager un passage pour cet allié du jardinier. Rendez-vous mercredi 13 octobre tout au long de la journée.

Une soirée dédiée à "Métal hurlant"

L'équipe du Turfu Festival organise vendredi 15 octobre une soirée dédiée à "Métal hurlant". Ce magazine culte des années 70 et 80 a participé à façonner des visions populaires et collectives du futur. Créé en 1975 par les Humanoïdes associés, il a bercé des générations d'accro à la BD de science-fiction. En 2021, Vincent Bernière décide de le remettre au goût du jour et en discute lors de cet échange public. Pour lui, ce nouveau "Métal hurlant" permet de "reprendre en main notre avenir, au travers notamment de récits inédits de bandes dessinées".

Pratique. Turfu Festival : jusqu'au samedi 16 octobre au Dôme, à Caen. Soirée Métal Hurlant : de 19 h 30 à 22 h 30, vendredi 15 octobre. Réservations et infos sur le site internet : turfu-festival.fr. Plus d'informations via l'adresse mail : turfufestival@ledome.info.