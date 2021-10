Alençon. Le Salon de l'habitat fait son retour à l'Anova

Le Salon de l'habitat d'Alençon est de retour pour cette nouvelle édition au parc Anova, du vendredi 8 au dimanche 10 octobre.

Durant ces trois jours, les visiteurs pourront découvrir le savoir-faire artisanal des professionnels de l'habitat, que ce soit des entreprises comme des artisans et des indépendants.

Ce salon va accueillir 120 exposants spécialistes de la construction, de la rénovation et de l'aménagement intérieur et extérieur de la maison. Les visiteurs pourront découvrir les nouvelles tendances et obtenir des conseils personnalisés pour tous leurs projets.

Anaïs Frémondière, chargée de projet de Loire Événement Organisation, nous en dit plus dans une interview téléphonique :

