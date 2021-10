Oh Boy ! Père du jour au lendemain

N’est-il pas compliqué de se convaincre d’adopter trois enfants quand on mène une vie libre et sans attache ? Et comment appréhender la maladie lorsqu’elle s’abat sur un enfant ? Autant de questions qui hantent Bart Morlevent. Le jeune homme, homosexuel épanoui, doit résoudre ce dilemme. Il devient responsable légal de ses trois frère et sœur. Comment va-t-il accepter cette tutelle ? Olivier Letellier adapte et met en scène le roman de Marie-Aude Murail en restituant tous les messages. Tout se déroule comme si un enfant retranscrivait une histoire dans sa chambre en utilisant tout ce qu’il a sous la main. La juge des tutelles est une poupée et la cour du collège un mini caisson en suspension où se dressent de petites figurines qu’il anime sur tous les tons.



Pratique. Oh Boy ! du mardi 7 au vendredi 10 février, au Théâtre des Deux rives, à Rouen. Tarifs entre 4 et 18 €. Réservations au

02 35 70 22 82.