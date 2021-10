Caen. La styliste Léa Gaillard exposée à Hong Kong

La mobilité ne lui fait pas peur. Originaire de Rouen et désormais installée à Caen, Léa Gaillard s'est d'abord exilée à Nantes (Loire-Atlantique) pour entrer en école d'art. Puis, son destin l'a emmenée à Paris pour suivre une formation de conseillère en image. "J'ai commencé par des études de stylisme et modélisme, pour commencer par la base de la mode, la création du textile, raconte-t-elle dans son smoking orange façon années 70 chiné dans une friperie. C'est important de savoir comme le vêtement se crée, comment les créateurs s'inspirent."

Une vitrine pour la marque

de luxe Hermès

La création de Léa Gaillard exposée dans l'une des boutiques d'Hermès à Hong Kong. - Léa Gaillard

Récemment, c'est en Chine, à Hong Kong, qu'une partie d'elle a voyagé. La jeune femme de 23 ans a participé à la création d'une vitrine artistique pour la marque de luxe Hermès en collaboration avec Aude Bourgine. "J'ai créé des coraux, des plissés avec des tissus, j'ai fait des broderies, j'ai posé des sequins." Si rien ne l'arrête, c'est parce que l'idée qu'elle s'était fait de son avenir était déjà très claire. Dès le plus jeune âge, la mode, c'était "son truc". La jeune entrepreneuse, qui a lancé son agence de relooking, rembobine : "Ma mère aimait m'habiller. Elle m'a déjà retrouvée dans un coin en pleurant parce que je n'avais pas porté de robe de la journée." À l'école, Léa ne rentrait pas dans le moule du jean-baskets. Porter des vêtements atypiques faisait partie de son identité. "C'était en moi. À l'âge de huit ans, tout le monde savait que j'allais travailler dans la mode. J'avais besoin de me démarquer." La jeune Normande attache de l'importance à l'image qu'elle renvoie. Fascinée par les défilés de mode à la télévision ou les youtubeuses de mode, Léa Gaillard a voulu faire de sa passion son métier. En décembre dernier, elle a lancé son entreprise de conseil en image. Concrètement, elle aide les femmes à s'habiller et se maquiller. La comparaison avec l'émission télévisée "Les Reines du shopping" paraît évidente. Mais Léa Gaillard, vernis rose pâle sur les ongles, veut éviter ce raccourci. "Ça a démocratisé le métier, mais parfois, on dit qu'on ne peut pas porter un vêtement en fonction de sa morphologie. Il faut arrêter avec ces interdits !"

Maquilleuse pour les Miss

"Ce que j'aime dans la mode, c'est la possibilité d'exprimer et/ou de changer de personnalité." Le 17 octobre prochain, au château de Creully, Léa Gaillard aura la chance de pouvoir maquiller les Miss à l'élection Miss Excellence Normandie. Une première étape dans le monde des grands pour celle qui rêve - l'utopie est permise - de travailler un jour avec Katy Perry.