Calvados. "Caen ça bouge", le festival des mobilités durables

Le Festival "Caen ça bouge" se déroule ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 octobre. Cet événement hybride entre sport, mobilité et développement durable permet de (re)découvrir la ville de manière insolite et culturelle. Convivial, pédagogique et participatif, il célèbre l'art de vivre et de se déplacer ensemble et pour longtemps. Trails nocturnes urbains, balades à vélo, village des mobilités… Trois temps forts sont à noter.

Deux trails nocturnes urbains :

8 et 19 km

Samedi 9 octobre au soir, deux trails nocturnes urbains sont organisés. Le premier, de 8 km, est une balade festive et musicale en centre-ville. Le second, de 19 km, se destine aux plus sportifs. Il condense les meilleurs spots de la ville. Ce parcours emmènera les participants jusqu'à la Colline aux oiseaux en passant par l'Université, le château ou encore les bords de l'Orne.

Deux balades à vélo :

10 et 20 km

L'événement "Caen ça bouge" aménage deux sessions vélo dimanche 10 octobre. Un premier format de 10 km est accessible à toute la famille, sécurisé et majoritairement plat pour partir à la découverte des lieux emblématiques de Caen tout en pédalant. Le second, de 20 km, reste accessible, avec peu de dénivelé et une majorité de passages sur les pistes cyclables. De quoi en découvrir plus sur les chemins à emprunter quotidiennement de manière plus durable. Chacun pourra suivre un parcours jalonné d'animations musicales et de dégustations. Les départs se feront à partir de 10 heures.

Un jeu de piste à vélo

Tout au long des parcours vélo, chacun pourra participer au jeu de piste Supplyshop. Les participants devront découvrir sept codes cachés sur le parcours pour tripler leurs chances de gagner des cadeaux. Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire sur le site jeudepiste.supplyshop.fr à partir du samedi 9 octobre. Le départ se fera au village des mobilités le dimanche 10 octobre, entre 10 et 11 heures.

Le village des mobilités

Durant ces deux jours, un village des mobilités sera installé sur la Presqu'île de Caen – Esplanade de Tocqueville. Une agora où s'entremêleront animations ludiques et festives, conférences et ateliers et autres espaces de convivialité. Un espace vélo sera dédié au bicycle avec un atelier de réparation, des marquages bicycode, des locations, une bourse aux vélos ou encore une sensibilisation à la prévention routière. Décathlon propose samedi, de 14 à 18 heures, et dimanche, de 10 à 16 heures, une animation roller et vélo. Keolis et Renault seront également présents pour présenter leurs modèles de mobilité.

Pratique. Festival "Caen ça bouge" : samedi 9 et dimanche 10 octobre. Inscriptions : caencabouge.fr. Trails nocturnes urbains : 8 km, départ à 20 heures. 19 km, départ à 20 h 20. Balades à vélo : 10 km, départ à 10 h 30 jusqu'à 11 heures. 20 km, départ à 10 heures jusqu'à 10 h 30.