Cadeaux. Au menu cette semaine, gagnez un appareil à raclette multifonctions

Jouez tous les midis au Menu Tendance Ouest en écoutant A Table avec Alex, entre 12 heures et 14 heures. Notez tous les jours le mets ajouté dans le Menu (entrée, plat, fromage, dessert, boisson).

Si vendredi, vous annoncez le Menu Tendance Ouest dans l'ordre et sans erreur, Tendance Ouest vous offre votre appareil à raclette Colormania de Tefal.

Fonctions 3 en 1 : raclette, gril et crêpe, jusqu'à 8 personnes, de la marque Tefal, fabriqué en France. Facile à nettoyer : coupelles compatibles avec le lave-vaisselle - Revêtement antiadhésif

ET vos deux entrées au Futuroscope, pour découvrir 40 attractions et spectacles, pour y passer une journée lors des prochaines vacances et fêter Halloween (du 23 octobre au 7 novembre, c'est Futuroween).

Mais aussi votre coffret "Saveurs de Normandie", la marque au léopard gourmand est le porte-drapeau des produits alimentaires normands, des produits traditionnels ou innovants, à retrouver sur saveurs-de-normandie.fr.

Pour vous inscrire, envoyez MENU par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 8 octobre, entre 12 heures et 14 heures avec Alex dans A table !