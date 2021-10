Alençon. Incivilités : la mairie prévoit de recruter deux policiers municipaux

La mairie d'Alençon sort du silence ! Mercredi 29 septembre, Nasira Archen, conseillère municipale en charge de la Tranquillité publique, a annoncé au micro de Tendance Ouest, l'ambition de la Ville de renforcer ses effectifs. "Pour assurer la tranquillité dans le centre-ville, nous prévoyons de recruter deux policiers municipaux." Ces nouvelles recrues augmenteraient donc le nombre d'agents à sept (hors agent de surveillance de la voie publique). Depuis cet été, commerçants et riverains se sentent "désemparés" face aux marginaux qui squattent devant les boutiques. Souvent alcoolisés, ils font fuir la clientèle et angoissent certains habitants.

Coopération entre les polices

Pour répondre à ceux qui jugent la police municipale insuffisamment étoffée, la préfecture prépare un contrat de sécurité intégré avec la Ville d'Alençon, pour une meilleure coordination entre les polices : nationale (gérée par l'État) et municipale (gérée par la commune). L'objectif de la préfecture est de traiter ces problèmes "en circuit court", selon le directeur de cabinet.

La mairie assure de son côté avoir "créé un groupe de travail dédié à la sécurité dans le centre-ville". Deux axes principaux y sont étudiés, le renfort des effectifs de la police municipale et l'accord entre la municipalité et la préfecture. "Ce dispositif va lier et renforcer la coordination entre les deux polices, explique Nasira Archen avant d'ajouter : A ce jour, le contrat n'est pas encore signé, mais nous y travaillons."