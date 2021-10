Entreprise : Levitre en plein essor

Ce plan de modernisation et de développement a été soutenu financièrement par plusieurs institutions, dont le Conseil régional de Haute-Normandie. Levitre est spécialisée dans la menuiserie, la réhabilitation et l’agencement, et travaille pour des particuliers comme pour des collectivités.

La société a entre autre, à son actif, la rénovation du musée des Beaux-Arts et de l’archevêché de Rouen. Ses activités sont diversifiées. Des plans jusqu’à la construction, l’entreprise se charge de tout.

Ici, le bois est vu comme une matériau naturel et chaleureux, particulièrement mis en avant. “Nous avons un partenariat avec la société Véolia qui récupère nos copeaux pour les recycler”, ajoute Cédric Levitre, gérant de l’entreprise qui a, de surcroît, tenté de réduire au maximum la pénibilité du travail des employés des ateliers d’usinage et d’assemblage en modernisant son matériel.

Dynamique, la société Levitre a récemment embauché cinq salariés et annonce déjà de nouveaux recrutements.

L.L.

Pratique. Société Levitre, 72 avenue, Saint Exupéry, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tél. 02 35 18 06 06.