Livre. Claude Monet : fragments d'une vie

Ce récit composé à rebours par Gérard Poteau nous donne à voir l'homme qui se cache derrière l'artiste. Alors que se prépare le repas d'anniversaire des 80 ans de Claude Monet, celui-ci plongé dans ses rêveries, se remémore son histoire : les drames de sa vie comme le décès prématuré de sa femme Camille, ses tracas financiers et son mode de vie dispendieux, ses crises de colères, sa difficulté à percer avec sa peinture si novatrice pour l'époque mais aussi ses moments de grâce et son incroyable capacité à voir la beauté en toute chose. Empreint de nostalgie et de mélancolie, ce récit transporte le lecteur qui accompagne Claude Monet dans chacune de ses étapes de vie. Le livre très documenté utilise les nombreux témoignages des proches de Monet et ses correspondances pour reconstituer au fil des pages le caractère de cet insatiable de nature, de couleur et de lumière qui a chamboulé à jamais l'histoire de la peinture.

Gérard Poteau. Claude Monet, fragments d'une vie. Éditions des falaises. 21€