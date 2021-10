Le Havre. Le festival Mess my mind fait revivre les 60's et 70's tout un week-end

L'association Soul Fondation vous propose la 6e édition du festival Mess My mind, de vendredi 24 à dimanche 26 septembre, au Havre. Au programme, de la musique des années 60 et 70, mais aussi un marché vintage et un dimanche musical.

Eric Morel, président de Soul Foundation, nous présente la programmation du vendredi :

Programmation du vendredi 24 septembre

Le samedi soir, il y aura également des concerts :

programmation samedi Mess my mind

D'autres animations sont prévues durant le week-end, voici à quoi vous attendre :

Mess my mind #6

Vendredi et samedi soir, profitez de ces concerts au CEM au fort de Tourneville. La billetterie est ouverte sur messmymind.fr. Retrouvez aussi les infos sur Facebook. Samedi, de 10 heures à 19 heures, un marché vintage est organisé sur la place Perret, avec de nombreux objets et vêtements d'époque, pour repartir dans le passé. Entrée libre. Dimanche, une goodbye party musicale sera proposée au bar L'abri-Côtier. Pass sanitaire obligatoire pour le festival.