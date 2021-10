Sées. La piétonnisation de certaines rues fait débat

Il y a tout juste une semaine, la Ville de Sées, près d'Alençon, a pris la décision de piétonniser temporairement une partie de son centre. Pendant sept jours, la rue Lévêque a donc été fermée aux véhicules motorisés, et celle de la République a quant à elle vu ses places de stationnement sur le flanc gauche condamnées.

L'heure du bilan

Lundi 20 septembre, les rues se sont rouvertes aux voitures et les places étaient de nouveau disponibles. Pour Claude Gosset, gérante du magasin Optique Herpin, cet aménagement est "dangereux". "Sans les places de parking, les automobilistes roulent plus vite dans la rue de la République. Il faut trouver un système pour les faire ralentir." En temps normal, il faut serpenter entre les voitures stationnées pour circuler dans cette rue. Une manœuvre qui n'a pas été nécessaire puisqu'une rangée de stationnement a été condamnée pour laisser davantage de place aux piétons. Le constat est le même chez Valérie Lepeltier, propriétaire du pressing donnant sur la rue de la République. "Avec le bannissement d'un côté, j'ai la crainte que les voitures aillent plus vite, ça ne sera plus qu'une ligne droite." Selon la municipalité, il s'agissait d'une expérience permettant "d'améliorer la mobilité de toutes et tous, et notamment laisser une place plus importante aux vélos, ou encore à la marche."

Des avis mitigés

Lucette Cercueil, qui réside à Sées, a pu apprécier cette piétonnisation temporaire en se promenant. "C'est une très bonne chose !, explique-t-elle, tout en s'inquiétant pour ses commerçants. Il faut tenir compte des livraisons pour les commerces, ça peut occasionner des problèmes." Une inquiétude qui n'est pas sans raison. Mélanie Papillon est salariée de la boutique Les éleveurs de la Charentonne. Dès les premiers jours, sa clientèle a dû s'adapter. "Mes clients ont été un peu perturbés. Ce sont essentiellement des personnes âgées, elles ont dû marcher plus pour aller porter leurs courses dans leur voiture."

Si la suppression temporaire d'une partie des places de parking de la rue de la République inquiète certains habitants, l'interdiction de circulation pour les véhicules dans la rue de Lévêque fait des heureux. Le gérant du Bar aux étoiles est ravi. "Cette semaine, mes clients se sont sentis plus en sécurité !" Thierry Le Pecq avait profité de cet aménagement pour installer sa terrasse sur la voie. Dorénavant, il espère que ce dispositif sera répété ou mis en place lors de la saison estivale. "Ça serait super pour les touristes !"