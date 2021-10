Calvados. De nouveaux contrôles de vitesse dans le département

Les gendarmes du Calvados ont annoncé dimanche 19 septembre que des contrôles de vitesse seront effectués à compter du lundi 20 jusqu'au dimanche 26 septembre. Un axe sera particulièrement observé par les forces de l'ordre pendant cette période, il s'agit de la route départementale 675, entre Toarn et Pont-L'Evêque. "Des dispositifs visibles et non visibles se succéderont sur cet axe à forts trafics pendulaires dans les deux sens de circulation (domicile - travail - domicile)", précisent les gendarmes, qui rappellent également que "la majorité des accidents matériels et corporels se produisent sur les trajets 'quotidiens' au cours desquels les conducteurs sont guidés par l'habitude et par conséquent moins vigilants".