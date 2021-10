Calvados. Une cagnotte en ligne pour racheter un cheval "à l'avenir incertain"

Une cagnotte en ligne a été mise en place jusqu'au vendredi 1er octobre pour permettre à Annie Lavoisier de racheter un cheval, un Cob Normand appelé Caporal. Annie Lavoisier, de Cob service, basé à Villy-lez-Falaise et spécialisé dans le service lié au transport à traction animale, propose notamment des balades en calèche avec ce cheval. "Depuis six ans, Caporal, un Cob Normand de 9 ans, était chez moi pour être valorisé. Son propriétaire est décédé dernièrement et ses successeurs me demandent de l'acheter ou ils viendront le récupérer", précise Annie Lavoisier, précisant que "l'avenir de Caporal est donc incertain".

Au vendredi 17 septembre, la cagnotte s'élevait à 1 264 euros, sur les 2 500 euros à réunir.