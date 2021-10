Sophia Charaï fait tourner la tête à Maromme

Elle chante en arabe, en français, sa voix épousant les rythmes envoûtants du flamenco, de la musique tzigane et des sonorités brésiliennes, sans oublier l’Inde. A elle seule, Sophia Charaï a rassemblé un maximum de sonorités de musiques du monde. Et pour cause, son enfance marocaine a été baignée de sensibilité jazz et de culture française.

En arrivant en France à l’âge de 17 ans, elle était le fruit d’une culture éclectique, ouverte au monde entier. Explosive, l’artiste s’entoure aussi de musiciens profondément décapants, accompagnant sur scène cette joie de vivre que l’artiste transmet au public. Guitare manouche, accordéon yougo, contrebasse arménienne, cuivre et violon sont au rendez-vous à l’Espace Beaumarchais.

La chanteuse partage ces influences et nous fait voyager dans un dédale de couleurs et de sons. Dans ses chansons, elle parle d’amour, de son enfance et de ses voyages. Elle vit la vie pleinement et transmet son énergie à travers des rythmes tournoyants.

Pratique. Sophia Charaï, jeudi 23 février, 20h30, Espace Beaumarchais, Maromme. Tarifs entre 7 et 15 €. Informations 02 35 74 05 32