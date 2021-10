Calvados. Les Equidays reviennent pour une nouvelle édition 

"Le Calvados est le leader en matière de recherche équine et premier producteur de pur-sang", explique Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental du Calvados. Les Equidays "fêtent le cheval" du 23 au 28 octobre, dans six villes du Calvados : Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux et Deauville. Des animations gratuites et payantes sont à découvrir de 14 heures à 17 h 30 dans chacune des villes, comme des expositions sur le cheval, des spectacles de voltige avec Laurent Douziech ou encore un jeu de piste pour tenter de gagner une tenue de cavalier et un an de cours d'équitation. Le premier jour d'ouverture aura lieu au château de Caen, de 14 heures à 14 h 30, suivi d'une grande parade de 17 h 30 à 18 h 30. Une exposition sur la filière équine du Calvados du photojournaliste Sameer Al-Doumy est également à découvrir le 23 octobre, boulevard Bertrand à Caen.

Pour la plupart des événements, il est conseillé de faire une réservation sur le site equidays.fr. Le pass sanitaire est obligatoire pour les animations et le port du masque recommandé.