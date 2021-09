Manche. Un pédophile condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Au terme de deux jours d'audience à huis clos devant la cour d'assises de la Manche, à Coutances, Joël Gravé, 52 ans, a été une nouvelle fois condamné pour violences sexuelles, mardi 14 septembre. Il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir des agressions sexuelles et viols sur trois jeunes garçons, âgés de 9,13 et 16 ans lorsque les faits ont commencé dans le centre et le sud-Manche. Les trois victimes faisaient partie de l'entourage de leur agresseur, ami avec les parents des adolescents. Déjà condamné pour atteintes sexuelles sur mineurs, le pédophile n'échappe pas à la peine maximale encourue : 25 ans de réclusion criminelle avec obligation de suivi socio-judiciaire de sept ans à sa sortie.