Rouen. Dans la Métropole, Emmanuel Macron a déjà son comité de soutien

Il n'est même pas encore candidat et "stratégiquement, il devrait se lancer tard", concède Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf et ancienne tête de liste soutenue par la majorité présidentielle pour les élections régionales. Pourtant, Emmanuel Macron a déjà son comité de soutien sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Il a été lancé mardi 14 septembre, autour de Laurent Bonnaterre et Dominique Gambier, le maire de Déville-lès-Rouen qui n'a jamais caché ses affinités politiques pour le président de la République. Le duo a été rejoint par Laurent Grelaud, maire de Bonsecours et nouveau vice-président du Département, mais aussi Jean-Pierre Girod, ancien vice-président de Région, et Sarah Balluet, une avocate anciennement élue à la Ville de Rouen.

Un départ assez modeste en attendant d'autres personnalités ou élus. Tous vantent, en tout cas, le bilan d'Emmanuel Macron, "le mieux placé pour gouverner les cinq prochaines années", selon Laurent Bonnaterre.

Un avis partagé par Dominique Gambier, qui affirme ne "pas supporter la démagogie en campagne", ciblant déjà la proposition d'Anne Hidalgo sur le doublement du salaire des enseignants. "Avec le nombre de candidats, il y a aura une course à l'échalote avec de la surenchère à droite et à gauche", juge l'édile, qui estime que seul l'actuel Président peut tracer une ligne réaliste entre les deux. "L'économie a besoin de soutien", abonde de son côté Sarah Balluet, qui a vu, dans la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron, "un vrai capitaine à la barre".

Pas question pour autant de rejoindre la République en marche pour ces élus et soutiens, qui souhaitent rester indépendants et sans étiquette, à l'heure où les partis politiques de tout bord n'ont plus vraiment la cote. De là à y voir l'échec de l'implantation locale de LREM ? "Le parti s'est installé par le haut de manière verticale, analyse simplement Dominique Gambier. La campagne doit cette fois partir des territoires."

Les trois députés LREM de la Métropole de Rouen, Damien Adam, Annie Vidal et Sira Sylla, ne font en tout cas pas, pour l'heure, partie de ce comité de soutien.