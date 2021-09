Caen. Viaduc de Calix : cinq conducteurs de poids lourds verbalisés

Les forces de l'ordre ont pu vérifier, lundi 13 septembre dans l'après-midi, que l'arrêté d'interdiction de franchissement du viaduc de Calix pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'était toujours pas respecté scrupuleusement.

Alors que onze conducteurs de poids lourds avaient été verbalisés le 24 août dernier, cinq, dont quatre étrangers, ont reçu une amende lundi 13 septembre. Lors de ces contrôles, un membre de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a vérifié l'application de la réglementation spécifique aux poids lourds. "L'un des cinq chauffeurs a été verbalisé pour une pause non réglementaire et l'autre pour un défaut de données géographiques", ajoutent les forces de l'ordre.