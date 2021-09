Bonne table à Caen. À l'Embroche, une cuisine d'hier et d'aujourd'hui

C'est un quartier que j'affectionne particulièrement pour aller au restaurant à Caen : Le Vaugueux. Cet endroit, bien connu des Caennais, a tellement de charme que je ne m'en lasse pas et il y a toujours des restaurants à découvrir. Par exemple, je n'étais jamais allée à l'Embroche. Eh bien je ne suis pas déçue.

Tradition et modernité

Pour le midi nous avons le choix, avec deux entrées proposées, quatre plats et deux desserts. "Nous avons une formule du midi qui change chaque semaine", précise Benoit Porcheron, gérant du restaurant installé depuis 24 ans. Mais avant de choisir, nous avons le droit à un petit apéritif avec des olives et des toasts de pain grillé. Pour accompagner le tout, je décide de prendre un kir : une touche de fraîcheur en cette chaude journée. Place au choix maintenant, je décide de prendre la formule complète : en entrée, je choisis la terrine maison, en plat, la brochette de viande marinée au romarin, et en dessert, le riz au lait façon grand-mère. "Je dirais que l'on fait une cuisine d'hier et d'aujourd'hui. J'aime les plats traditionnels qu'on remet au goût du jour." En effet, pour ce midi, il y a aussi du tartare ou encore les fameuses tripes à la mode de Caen, des plats traditionnels qu'on a plaisir de retrouver. Et en plus, "tout est fait maison", précise le propriétaire.

S'il a longtemps été derrière les fourneaux, désormais, d'autres chefs sont dans la cuisine du restaurant. Pour le soir, c'est différent, "nous avons une carte avec un menu plus élaboré". Parmi les plats que le gérant affectionne particulièrement : la brique de camembert. "Elle est là depuis le début, si je l'enlève, ça ne va pas plaire aux clients", confie-t-il, rieur. "J'aime ce qui est classique, mais en rajoutant une touche de modernité." Pari réussi, nous avons très bien mangé (d'ailleurs je dois avouer que j'ai eu du mal à finir le dessert), et le menu, sans la boisson, m'aura coûté 17 euros.

Pratique. L'Embroche, 17 rue Porte au Berger à Caen. Tél. 02 31 93 71 31. Fermé le samedi midi, le dimanche et le lundi.