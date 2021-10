Rouen. Le Parc expo accueille la deuxième édition du festival Fêno

Promouvoir l'excellence normande et ce qui fait l'originalité de la région. C'est l'objectif affiché de la deuxième édition du festival Fêno, qui débute le vendredi 10 septembre. Après une inauguration à Caen en 2019, ce rendez-vous du savoir-faire normand pose cette fois ses valises pour trois jours au Parc expo de Rouen.

Des VIP au rendez-vous

Au total, ce sont plus de 300 exposants qui sont attendus dans les différents halls pour présenter leurs talents et leurs produits, dans des domaines aussi variés que la culture, l'innovation industrielle ou la cuisine. Les visiteurs pourront ainsi acheter des produits, sur le modèle des foires traditionnelles, mais aussi profiter d'animations, de spectacles et de moments d'échanges.

Pour bon nombre de visiteurs, le clou du spectacle sera de pouvoir rencontrer des personnalités du petit écran tout au long du week-end, comme Florian Barbarot, ancien candidat de l'émission Top Chef, la Miss France 2021 Amandine Petit ou l'ancien candidat de Koh-Lanta Dorian Louvet.