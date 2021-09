Le Havre. EM Normandie : une 150e rentrée sur un campus ultra-connecté

"La Covid a durablement ébranlé la notion de salle de cours." C'est le premier constat d'Elian Pilvin, directeur général de l'EM Normandie Business School, à l'aube de la 150e rentrée de l'école de commerce, fondée au Havre en 1871. "Ce que nous pensions mettre en place en trois ans a été fait en trois mois", poursuit celui qui a équipé les salles de l'ensemble des campus de systèmes de captation vidéo. "La salle de classe est un plateau télé. Quand le professeur lance une séquence, les étudiants présents dans la salle y participent, mais d'autres peuvent aussi s'y connecter en direct."

Les enseignants ont aussi possibilité de proposer du contenu supplémentaire - analyse de document, correction d'un exercice - en replay sur la plateforme de l'école.

Des professeurs en hologramme

C'est l'une des innovations qui marquent cette rentrée dans les 38 salles de cours du nouveau campus havrais, ouvert en août 2020 sur le quai Frissard et que les étudiants avaient été contraints de déserter dès l'automne en raison de la situation sanitaire. Il comprend aussi trois salles ultra-connectées, dédiées aux technologies de l'éducation. Casques de réalité virtuelle, imprimantes 3D, caméras 360, écrans tactiles, serious game, hologramme… "Il n'y a plus de marqueur qui ferme l'espace d'apprentissage. C'est ce que l'on appelle le metaverse, on passe du physique au virtuel et vice-versa. Dans une salle comme celle-ci, on peut avoir un enseignant qui se trouve à Singapour", souligne Olivier Lamirault, directeur de l'innovation et des technologies éducatives.

Les salles "edtechs" - technologies de l'éducation - seront modulaires pour permettre le travail de groupe. -

Olivier Lamirault peut échanger en direct avec un collègue du campus de Caen… en hologramme ! -

Rentrée en présentiel

Au Havre, 1 300 étudiants sont attendus, en présentiel, à partir de ce mercredi 1er septembre. Pas de pass sanitaire nécessaire pour étudier, les règles sont les mêmes qu'au lycée : si un cas de Covid est avéré, seuls les étudiants vaccinés pourront rester en cours. Les autres devront suivre les enseignements à distance.