Caen. Rentrée culturelle : le programme des expositions

Après de longs mois périlleux, la culture reprend ses droits. Elle s'apprête à vivre, comme beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes, sa rentrée. À Caen et alentours, celle-ci s'annonce éclectique.

Entre nature, musique et Histoire, il y en a pour tous les goûts.

L'expérience "Grandeurs nature"

Avec "Grandeurs nature", l'artiste Raphaëlle Goodearth invite au voyage dans l'imaginaire de la matière, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Son travail porte sur le ressenti intuitif de ce que l'on ne voit pas mais qui existe et que l'on peut ressentir ou imaginer. L'installation proposée est une déambulation avec des espaces dans la pénombre et de la musique, chacun étant immergé et transporté dans un état méditatif. Il est conseillé de se munir d'un casque audio ou d'écouteurs pour pouvoir profiter pleinement de l'installation. Le vernissage aura lieu vendredi 3 septembre, à partir de 19 heures, au Labo des arts à Caen. Gratuit.

Qui sont les "mammifères marins

de Normandie" ?

Connaître et observer les mammifères marins sans les déranger, tel est l'angle choisi par le CPIE Vallée de l'Orne pour son exposition extérieure. Présentée devant la Maison de la Nature et de l'estuaire à Sallenelles, "Mammifères marins de Normandie" met en lumière les phoques gris, les veaux marins, les grands dauphins ou encore les marsouins communs. Ici, les panneaux répondent aux interrogations classiques, comme les menaces et pressions des mammifères marins. Cette exposition est également l'occasion de présenter les bénévoles de la brigade phoque, qui patrouillent l'été afin de compter les individus présents dans la baie. L'exposition est visible jusqu'au mercredi 15 décembre.

Le 11 septembre, 20 ans après

Cette année, côté Histoire, rendez-vous au Mémorial de Caen. Pour le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, la structure propose une exposition retraçant les conséquences sociopolitiques de l'événement 20 ans après. Les travaux des journalistes, photographes, reporters et historiens ont permis de créer cette exposition et d'expliquer comment le monde a soudainement basculé.

Les commissaires de l'exposition sont Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, et Rémy Ourdan, correspondant de guerre pour Le Monde. L'exposition s'accompagne d'un audioguide avec les commentaires du journaliste Rémy Ourdan, mêlant le récit de l'exposition et son expérience sur le terrain.

Pratique. Exposition "Grandeurs nature", vernissage vendredi 3 septembre, à partir de 19 heures au Labo des arts. Plus d'informations au 02 31 73 31 90. Exposition "Mammifères marins de Normandie", jusqu'au mercredi 15 décembre. Plus d'informations au 02 31 78 71 06. Exposition "Le monde du 11 septembre" au Mémorial de Caen jusqu'au vendredi 31 décembre. Plus d'informations au 02 31 06 06 44.