Le Havre. Hoshi, Bon Entendeur, Ayo, Hervé… La prog' complète du Ouest Park

Après une édition 2020 remaniée en raison de la crise, le Ouest Park Festival retrouvera sa forme originelle, du mercredi 20 au dimanche 24 octobre, au Havre. L'association organisatrice, Papa's Production, a dévoilé la programmation complète mercredi 25 août, avec quatorze noms qui s'ajoutent aux cinq artistes déjà connus.

Vendredi 22 octobre

Aux côtés d'Hoshi et du raggaeman dieppois Naâman, on retrouvera ainsi la rockeuse Mademoiselle K, interprète de Ça me vexe. Le trio de DJ parisiens Bon Entendeur, qui sample des chansons d'un autre temps, sera de la partie. C'est aussi le cas de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, qui avait collaboré avec M sur son album Lamomali.

Les rappeurs belges Caballero et Jeanjass, les Anglais de Ohmns, la chanteuse Dirtsa et le duo havrais Grand Final complètent le menu de ce premier jour.

Samedi 23 octobre

La chanteuse Ayo charmera le fort de Tourneville, tout comme l'énergique Hervé, révélation masculine aux dernières Victoires de la Musique. Le Havre n'est d'ailleurs pas une ville inconnue pour lui, puisque la ville sert de décors au clip de sa chanson Addenda.

Le groupe déjanté Deluxe et ses flamboyants costumes, le producteur Vladimir Cauchemar, le groupe pop belge Balthazar seront aussi à l'affiche.

Les rockeurs suédois de Viagra Boys, le post-punk de Whispering Sons, la pop sentimentale de Silly Boy Blue, l'électro de Tolvy et les rockeurs havrais de François Premiers seront aussi au rendez-vous.

Sur la Caravane Spectacle, le public pourra applaudir les deux soirs Pink Flamingos, Celeritas et Moonya.

Des pass à la journée (32 €) ou deux jours (52 €) sont d'ores et déjà disponibles pour ces deux jours de musique.

En amont du festival, Papa's Prod proposera deux week-ends de concerts gratuits dans les bars du Havre, en collaboration avec : Chez Lili, L'Eau Tarie, Le Bistrot, Le Grand Quai, Le News, Les Zazous, Le Mc Daid's et Le Spud Bencer.