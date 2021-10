Alençon. Marie Cornet, nouvelle secrétaire générale de la préfecture de l'Orne

Une nouvelle secrétaire générale, sous-préfète d'Alençon, vient d'être nommée à la préfecture de l'Orne par décret du président de la République en date du mardi 17 août.

Marie Cornet, depuis deux années sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, est nommée dans l'Orne. Elle prendra ses fonctions lundi 30 août au matin.

Marie Cornet est âgée de 36 ans. Elle est Auxerroise et a grandi à Amiens. Cette mère de deux petites filles a précédemment été en poste dans la préfectorale des départements des Vosges (Saint-Dié) et des Ardennes (Sedan), ainsi qu'au ministère de l'Outre-mer et au haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie.