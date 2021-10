Athis-de-l'Orne. Un jardin intérieur, mais à ciel ouvert !

Créé ex nihilo par Dominique et Benoît Delomez, un couple d'artistes plasticiens passionnés par le jardinage, le Jardin intérieur à ciel ouvert d'Athis a une esthétique unique. "Il a été conçu comme un espace intérieur : les sols et les verticales cloisonnent des espaces et tous les douze pas, une nouvelle perspective s'offre au visiteur", explique Benoît. Ce jardin, entre rigueur et lâcher prise, s'organise autour de trois bassins peuplés d'animaux aquatiques où les jardiniers ont choisi de marier espèces endémiques et exotiques. Ici, c'est l'eau qui constitue le fil conducteur du parcours, le bruit de son clapotis pénètre d'ailleurs pleinement les sens du visiteur et invite à la relaxation. Au cœur de ce jardin, les créations plastiques de Dominique et Benoît viennent résonner avec la nature : " Ce n'est pas un jardin de sculptures", précise toutefois Benoît. "Les sculptures font partie intégrante de l'environnement."

Pratique. Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-de-l'Orne. Ouvert tous les jours sauf le lundi, 11h-19h. 0 à 6 €. 02 33 65 70 38