Seine-Maritime. La préfecture craint des rave partys ce week-end et promet des contrôles

Craignant des rave partys comme fin juillet à Honfleur (Calvados) sous le pont de Normandie, la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant les rassemblements festifs à caractère musical, non déclarés et donc illégaux, sur l'ensemble du département. L'arrêté est valable du vendredi 20 (20 heures) au lundi 23 août (6 heures). La préfecture précise que "la circulation de tous véhicules transportant du matériel de sonorisation et d'amplification collectif et/ou de groupe électrogène supérieur à 10 kilovoltampères pouvant les alimenter, susceptibles d'être utilisés pour un rassemblement musical, est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de la Seine-Maritime".

Des contrôles vont être effectués. "Ces mesures visent à assurer la sécurité de tous, en évitant notamment des rassemblements qui pourraient accélérer la propagation du virus Covid-19 en l'absence de mesures barrières respectées."