Le Havre. La Pagaille, un festival guinguette au Rond-Point

C'est la naissance d'un festival au Havre. Il s'appelle La Pagaille. C'est organisé par l'association Les Zenfants Terribles, association du quartier du Rond-Point Danton, née en décembre dernier, avec la volonté de faire revivre ce quartier de la cité Océane.

La Pagaille se déroulera du 20 au 22 août au square Grosos. Trois soirées de concerts sont proposées : le vendredi soir sera jazz manouche et musique du monde avec en tête d'affiche le havrais Hugo Lippi (prix Django Reinhardt 2019). Le samedi soir sera plus rock avec entre autres Peter Doherty et le dimanche soir, ambiance plus festive avec notamment Billy Ze Kick et leur célèbre "Mangez-moi". Pour recréer une ambiance guinguette, le festival sera ouvert le samedi et le dimanche après-midi, avec des jeunes et des concerts pour les enfants.

Voici le programme du festival. -

La Pagaille - 20, 21 et 22 août square Grosos au Havre - Gratuit samedi et dimanche après-midi - 6 € la soirée pour les plus de 10 ans - Pass sanitaire obligatoire (tente de dépistage Covid à l'entrée).