Caen. Partez à la découverte de la danse hip-hop et du graffiti au Cargö

Le programme proposé le vendredi 20 août, de 14 heures à 18 heures, par le Cargö et le collectif SNT Crew s'annonce varié : initiation au graffiti, à la MAO et à la danse hip-hop. Tout un après-midi autour des cultures urbaines et de belles découvertes en perspective. Des danseurs atypiques de la région s'affronteront au cours de battles d'exhibitions. Une discipline à découvrir, présente pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le spectacle s'achèvera par une démonstration du crew SNT et des participants aux ateliers de la journée. Gratuit et sur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l'accueil de la salle. Dans le respect des règles sanitaires, le port du masque est obligatoire dans l'enceinte.