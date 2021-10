Carte scolaire: la grande incertitude

La mobilisation contre la carte scolaire est montée d’un cran. Jeudi 23 février, le Conseil départemental de l’Education Nationale s’est soldé par un blocage. Après six heures de débat et l’intervention de Florence Gouache, directrice du cabinet du préfet de Seine-Maritime, il a été décidé qu’un nouveau Conseil se tiendrait le 21 mars prochain.

Les écoles, susceptibles de perdre une classe dans Rouen et l’agglomération proche sont les suivantes :

. Rouen : maternelles Lefort, Hameau des Brouettes

. Canteleu : maternelle Flaubert

. Darnétal : élémentaire Ferry

. Grand-Quevilly : élémentaires Ribière et Moulin

. Petit-Quevilly : mat. Jean-Jaurès ; élém. Saint Just.

. Le Houlme : mat. Lurçat ; élém. Prévert/Aragon

. Montigny /La Vaupalière: RPI

. N-D-de-Bondeville : materelle Duteurtre

. Déville : élémentaire Rousseau

. St-Etienne-du-Rouvray : élémentaires Wallon, Duruy et Langevin

. Amfreville : élém. Philippe

. Mt-St-Aignan : élém.Curie

. Bihorel : maternelle Méliès

. Fontaine-sous-Préaux : élémentaire Des Sources

. St-Jean-du-Cardonnay : maternelle Jeanne d’Arc