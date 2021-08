Manche. De rares feux d'artifice maintenus pour ce week-end du 15 août

Traditionnellement, les feux d'artifice sont nombreux pour ce week-end du 15 août dans la Manche. Mais la crise sanitaire et les contraintes d'accueil du public ont réduit très fortement le nombre de feu d'artifice pour ce week-end.

On en recense seulement trois dans la Manche. À La Haye-du-Puits, ce samedi 14 août, après le concert qui sera donné sur l'esplanade à partir de 19 heures. À Quinéville, dimanche 15 août, à 23 heures, après diverses animations pour petits et grands en journée et un apéro-concert. À Regnéville-sur-Mer, à 23 heures, après un grand vide-greniers en journée et un apéro-concert à partir de 19 heures. Les feux d'artifice d'Agon-Coutainville, Beauvoir et Saint-Amand-Village ont été annulés.