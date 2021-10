[Reportage]. La police contrôle le pass sanitaire à Alençon

"Une semaine de rodage", avait annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal concernant la première semaine avec le pass sanitaire dans les débits de boissons. Depuis le lundi 9 août, c'est chose faite. La préfecture de l'Orne a choisi la manière douce pour "accompagner les gérants à la mise en place de ce nouveau dispositif", explique Julien Henrard, le directeur de cabinet de la préfète de l'Orne.

Les policiers sont venus contrôler le pass sanitaire au bar tabac Le Balto à Alençon.

Une approche pédagogique

Mercredi 11 août, trois policiers circulent dans les rues d'Alençon. Leurs pas se dirigent vers les bars, restaurants et cafés. "Bonjour Madame, nous venons voir si vous respectez bien le pass sanitaire", lance l'un des policiers à Gisèle Rouzier, propriétaire du bar tabac Le Balto. À l'intérieur, le titre Mr Sandman de The Chordettes rend l'atmosphère chaleureuse. Derrière son comptoir en bois, entre les paquets de cigarettes et les bouteilles, Gisèle Rouzier sort son smartphone et le présente. Sur l'écran, l'application TousAntiCovid Verif. La mission est remplie, la gérante prend soin de contrôler ses clients.

L'un des policiers échange quelques mots avec elle pour prendre le pouls. "Vous n'avez pas de problème lorsque vous demandez le pass sanitaire ?" "Si, j'ai un client qui m'a dit 'ça ne te regarde pas, tu n'es pas de la police'", explique la gérante. Les forces de l'ordre tentent de la rassurer. Au moindre problème, elle peut les appeler.

"Le pass sanitaire va rentrer

dans la vie quotidienne des Français"

Dans la Grande-Rue, la présence des forces de l'ordre ne passe pas inaperçue. "Le pass sanitaire, on s'en fout !", réagit un passant. Vincent Danloux est le cogérant du Be-Bar, un établissement à l'allure moderne. Face à la devanture rouge flamboyant, il se prépare à recevoir de la clientèle. Mais cette fois-ci, les trois premiers clients de la journée sont des policiers. Le propriétaire leur explique qu'il compte vérifier les pass sanitaires grâce à des tablettes numériques distribuées à l'ensemble de ses salariés. Cependant, il ne sait pas exactement comment s'y prendre. "Est-ce que nous avons le droit de vérifier les identités si nous avons un doute ?", demande Vincent Danloux. L'un des agents lui répond qu'il n'est pas en position d'effectuer ce genre de procédure, seules les forces de l'ordre y sont habilitées. Le directeur de cabinet de la préfète de l'Orne Julien Henrard, présent sur les lieux, tient à rassurer le gérant de bar. "Comme tous les nouveaux dispositifs, je suis persuadé que le pass sanitaire va rentrer dans la vie quotidienne des professionnels et des Français très rapidement."