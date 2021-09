Calvados. Les nouveaux commerces de l'été

L'été est synonyme de vacances ou de voyages pour beaucoup d'entre nous, une parenthèse détente après cette année compliquée. Pour d'autres, les mois de juillet et août sont l'occasion de lancer leur activité. À Caen, de nombreux commerces ont vu le jour et sont prêts à accueillir leurs clients pour la rentrée.

Bar, ressourcerie et librairie

En cette fin août, continuons de profiter autour d'une bonne citronnade ou d'un bon café (en fonction de la météo !) en se rendant dans un nouveau bar, à condition de présenter son pass sanitaire. Le bar Nonna, rue Saint-Sauveur dans le centre-ville de Caen, propose des cocktails et de quoi grignoter. Au début de l'été, une nouvelle boutique a ouvert au centre commercial des Rives de l'Orne. Il s'agit de Respire, une ressourcerie solidaire. Dans cette boutique, meubles et électroménager sont vendus. Enfin, pour prolonger ses journées d'été et lire sur la plage, rien de tel que de passer dans une librairie pour faire le plein de nouveautés. En juillet, La page qui tourne s'est installée à Verson.

Un nouveau bar à l'ambiance seventies

Le Nonna est ouvert depuis juillet rue Saint-Sauveur à Caen. Il propose à ses clients un vaste choix de cocktails et de quoi manger.

Ce tout nouveau lieu est "le bar des copains" où il fait bon partager un cocktail ou déguster de bons plats provençaux dans un décor inspiré des années seventies. Tout est fait maison avec des produits locaux. C'est ouvert du mardi au samedi de 17 heures à 1 heure, en salle ou en terrasse.

Respire, une ressourcerie solidaire

Depuis le 7 juillet, Respire s'est installé aux Rives de l'Orne. Cette boutique de meubles et d'électroménager n'est pas un commerce comme les autres.

Le Cingal Respire est une ressourcerie solidaire sous forme associative. Électroménager, vaisselle, meubles… repartent pour une seconde vie et à petits prix. Il est même possible de moderniser ses meubles grâce à l'atelier de relooking. Respire existe déjà à Bretteville-sur-Laize.

Marlène Alix, conseillère en insertion, et Véronique Lecornu, salariée en relooking meubles, accueillent les clients depuis le 10 juillet aux Rives de l'Orne à Caen. - Nathalie Hamon

La Page qui tourne s'installe à Verson

La librairie est ouverte depuis le 10 juillet au 76 rue du Général-Leclerc. On y trouve des livres bien entendu, mais aussi des jeux de société.

C'est un commerce qui manquait à Verson. Sandrine Leroyer et Pascale Colin, les deux libraires, sont ravies d'accueillir les clients dans cette nouvelle boutique. Et le pari est plutôt réussi, car la clientèle est très satisfaite de trouver une librairie en périphérie.

"Nous avons eu 220 clients depuis l'ouverture, c'est un vrai succès. Le pari était effectivement un peu fou, car des librairies, il y en a sur Caen mais très peu en périphérie", souligne Sandrine Leroyer. Cette petite boutique de 30 m2 dispose de 3 000 références. Et la particularité est qu'elle propose également aux clients des jeux de société. "Nous sommes familières du jeu car nous faisons partie, Pascale et moi-même, de l'association Amuse Mouen", précise Sandrine.

La Page qui tourne est la seule ludo-librairie du Calvados. Depuis peu, il est même possible de passer commande sur le site internet www.pagequitourne.fr et le retrait s'effectue uniquement en boutique.

Pascale Colin a de quoi sourire. La Page qui tourne à Caen est un vrai succès depuis son ouverture le 10 juillet. - Nathalie Hamon