Moto. Le contrôle technique deviendra obligatoire à partir de 2023

Elles n'ont finalement pas pu y échapper. Les motos aussi devront passer au contrôle technique à partir de 2023 et tous les deux ans. Un décret publié mercredi a mis en place cette mesure de sécurité exigée par l'Union européenne, longtemps repoussée, et fortement contestée par de nombreux motards. "À compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet d'un contrôle technique", indique un décret publié mercredi au Journal officiel. Ce nouveau contrôle technique concerne donc tous les véhicules motorisés à deux, trois et quatre roues, 50 cm3 et voitures sans permis compris. Une nouvelle mesure qui ne sera certainement pas appréciée des motards.