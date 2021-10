Le Havre. Plus de 5 500 planchas défectueuses saisies sur le port

Les douanes ont effectué la saisie de planchas défectueuses sur le port du Havre.

Le 9 juin dernier, une société basée en région parisienne a déposé, auprès des services douaniers de Nantes (Loire-Atlantique), une déclaration d'importation de 5 520 planchas électriques en provenance de Chine et acheminée via Le Havre. La déclaration a éveillé les soupçons des agents. Les douaniers du Havre ont prélevé de la marchandise le 16 juin suivant. Après analyse au laboratoire de Pourquery de Lyon (Rhône), il s'est avéré que les planchas étaient non conformes. Parmi les défauts notés : isolation principale des conducteurs internes chauffants défectueux, absence d'isolation supplémentaire, inadéquation entre le socle de connecteur et la classification des appareils et non conformités des marquages informatifs.

L'ensemble des appareils a été réexpédié vers la Chine.